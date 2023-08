Continua l’iter burocratico per la nuova scuola di via Istria a Marsala

Lo scorso maggio l’approvazione, da parte della Giunta del progetto di demolizione e ricostruzione dell‘ex scuola Cosentino di via Istria, a Marsala.

La scorsa settimana l’avvio delle indagini geognostiche nell’area di cantiere dove sorgerà la nuova scuola in via Istria, appartenente al Comprensivo “Mario Nuccio” diretto da Francesco Marchese. Oggi 31 agosto il sopralluogo del sindaco Massimo Grillo e dell’assessore Giacomo Tumbarello, presenti i consiglieri Michele Accardi e Massimo Ferrnandez .

La nuova scuola sostituirà l’attuale risalente agli anni ’70 e prevede un investimento di oltre 5 milioni di euro, a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il finanziamento assegnato a Marsala è l’unico in provincia di Trapani, sui complessivi 14 che riguardano la Sicilia. L‘area di circa 6 mila mq. di via Istria sarà trasformata in un vero e proprio campus scolastico, con positive ricadute uurbanistiche e sociali sull’intero quartiere. Saranno realizzate 15 aule e uno spazio comune per la scuola d’infanzia, un’Aula Magna, locali Mensa, aule didattiche di sostegno, Laboratorio informatico, linguistico e artistico, nonché locali per personale e docenti.