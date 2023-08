Lascia Palermo per una comunità protetta fuori dalla città, la 19enne palermitana violentata a luglio da sette ragazzi.

La giovane vittima, che ha denunciato i suoi stupratori, in serata ha lasciato il capoluogo ed è stata trasferita in un centro in cui le verrà anche offerta la possibilità di lavorare.

Intanto sono diverse le proteste, in piazza e non solo, che usano l’hashtag #TiDissiNo, in segno del diritto di dire no ad un rapporto che si trasforma in stupro.