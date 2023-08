Sparisce la Venere della Santanchè costata 140 milioni, indaga la Corte dei Conti

Spunta una nuova grana per la ministra del Turismo Daniela Santanché dopo il caso Visibilia. Dal 27 giugno è sparita sui Social Open to meraviglia, la famosa Venere simbolo del rilancio turistico dell’Italia che aveva creato non poche polemiche.

La Procura della Corte dei Conti del Lazio ha deciso di aprire un fascicolo sulla campagna Open to meraviglia, costata 140 mila euro.

La Procura della Corte dei conti, guidata dal procuratore regionale per il Lazio Pio Silvestri, ha deciso di avviare un’istruttoria. A stretto giro sarà notificata una richiesta di chiarimenti, atti alla mano, al Ministero del Turismo.

L’obiettivo è capire come mai la Venere Italia 23 – è il nickname per i social – sia scomparsa da oltre due mesi. Proprio nel pieno dell’estate, quando sarebbe serviti non poco a sponsorizzare i luoghi del nostro Paese.