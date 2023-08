Si chiude con un successo di pubblico la 9 giorni di Pastorella Music Fest

La seconda edizione della rassegna Pastorella Music Fest – in Piazza Divina Pastorella a Marsala, dal 19 al 27 agosto – si è conclusa domenica notte alla grande con il tributo ad Adriano Celentano dell’artista marsalese Alessandro Gandolfo e della sua band e con i giochi pirotecnici.

Affermano i direttori artistici Enzo Amato Màs e Nicola Anastasi (Trikke e Due Cabaret): “Dopo il successo dello scorso anno, grazie alla volontà di Vito Saladino e dell’Associazione ProblemiZero, abbiamo pensato di arricchire questa seconda edizione della manifestazione con la presenza di eccellenze del nostro territorio e di ospiti che sono arrivati da tutta la Sicilia ma anche da diverse regioni d’Italia. Oltre a musica e cabaret, c’è stato spazio per le sagre che, ogni giorno, hanno permesso di fare un viaggio nel mondo del gusto siciliano”.

Vito Saladino, organizzatore e presidente dell’associazione ProblemiZero: “La serata di punta è stata il 24 agosto con la presenza sul palco di Pastorella dell’eclettico Cristiano Malgioglio ma ogni sera la grande piazza Divina Pastorella è stata piena di gente proveniente da tutta la provincia e non solo. L’apertura della rassegna, ricordiamo, è stata affidata al consolidato duo Salvo La Rosa e Litterio; mentre ha chiuso lo straordinario Alessandro Gandolfo che ha fatto cantare e ballare migliaia di persone presenti alla manifestazione. Sono emozionato e, allo stesso tempo, orgoglioso di aver organizzare nuovamente questa importante manifestazione nella mia contrada. Dobbiamo ringraziare l’Amministrazione comunale per avere patrocinato l’evento, la Regione Siciliana, l’ARS e tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto e permesso di dare vita ad un cartellone che ha portato in città artisti di respiro nazionale”.

Tra gli appuntamenti, “La Corrida”, “Tombola Show e Ruota della Fortuna” e, per la prima volta, anche un Festival musicale di soli brani inediti. Spazio poi alla musica con i RePlay, con Isa Band e con la Six Band. E ancora, moda, cooking show (con una torta da 500 kg il lunedì e la presenza del palermitano “U Spettaculu ri Spettacoli”) e i raduni di 500 e del Vespa Club Marsala.

Enzo e Nicola: “Ma siete pazzi a fare 9 giorni di festa?”, è questa la frase che i nostri amici marsalesi ci ripetono da diversi mesi. Sì, siamo pazzi.

Rimanere due weekend di agosto nello stesso posto ci ha fatto perdere tanti spettacoli nelle province siciliane, spettacoli che ci avrebbero consentito per il secondo anno consecutivo di portare la nostra comicità fuori dalla nostra città nel mese più i,portante dell’anno. Rinunciare a tante nuove piazze non ci ha mai fatto pentire della scelta fatta. Vito Saladino aveva bisogno di noi. La pazzia è nata insieme lo scorso anno. Lui è il pazzo che ci accontenta ma è anche quello che rischia. La manifestazione lunga nove giorni è piena di imprevisti. Tutto deve andare alla perfezione, o quasi. Era però un nostro sogno quello di organizzare una festa per tanti giorni consecutivi a casa nostra”.

Continuano i comici marsalesi: “Essere direttori artistici, presentate ogni sera, sperimentare nuovi format, invitare colleghi e artisti che stimiamo era un sogno quasi impossibile ma la nostra tenacia ci ha fatto ‘partire’ tanti mesi fa: ‘Vito, ci siamo, dobbiamo fare la più grande manifestazione della Sicilia, organizzata da privati’. Abbiamo pensato alle eccellenze siciliane (e così sarà nelle prossime edizioni), siamo partiti da un marsalese, Alessandro Gandolfo. Poi abbiamo scelto il presentatore siciliano più famoso in Sicilia, Salvo La Rosa e assieme a lui uno dei più grandi attori siciliani, Enrico Guarneri e il suo Litterio. Abbiamo pensato ad un personaggio popolare della tv e abbiamo scelto Cristiano Malgioglio, siciliano anche lui. Poi abbiamo aggiunto la sfilata del più grande hair-stylist della provincia di Trapani, Giuseppe Vinci e il suo Look & Style. E poi tre band marsalesi emergenti e consolidate. Una di queste fatta di ragazzini molto talentuosi. Abbiamo ripescato La Corrida che non facevamo dal 2019, con concorrenti provenienti da tutta Italia. E poi la Tombola Show con la novità Ruota della Fortuna. Il concorso canoro Pastorella Music Festival di brani inediti (l’unico nel sud Italia). Con tanti ospiti siciliani. I Taverna Umberto I sono stati fantastici, bravissimi. Rosa Alba Pizzo strepitosa. La piccola/grande Ilary Alaimo ha fatto impazzire ed emozionare la piazza Divina Pastorella di Marsala. Il torneo di Burraco più grande della Sicilia con 300 partecipanti. Sagre, raduni… U Spettaculu ri Spettacoli sul palco a preparare il Pane cunzato. Gianna Simonte a presentare con noi e i Cosatinta sul palco a far ballare tutti con i tormentoni dell’estate e i loro brani inediti. Adriano DjAdrix Gabriele tutto fare, Ivan Ivo Licari in attesa dell’arrivo di Malgioglio con la sua musica e la scuola di ballo Estrella Latina di Irene Ingardia”.