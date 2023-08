In Grecia atleti marsalesi alla Coppa Internazionale Nishijama di Karate

Si svolgerà a fine settembre a Nea Moudania, in Grecia, nei pressi di Salonicco, la Coppa Internazionale Idetaka Nishijama di Karate. La Nazionale FIK (Federazione Italiana Karate) ha convocato per l’evento 11 agonisti, un tecnico ed un rappresentante arbitrale.

I tre siciliani convocati sono Vito Margiotta, Vincenzo Cristaldi e Sofia Genna, tutti allievi del Maestro Vito Genna dell’Asd Karate Marsala. “Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, sempre stupito dei loro successi, devo dire che questo non è tutto: ad ottobre andremo in Slovenia, poi per la nuova stagione faremo un pensierino per Buenos Aires in Argentina, sono bravi e ci riusciranno, basta lavorarci su”, afferma Vito Genna.