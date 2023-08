Mazara fornisce contributi per libri di testo a famiglie con basso reddito

Il servizio comunale Pubblica Istruzione del Comune di Mazara del Vallo, che per l’anno scolastico 2023/2024, ha attivato le procedure per il contributo economico relativo alla “fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo” riservato alle famiglie con basso reddito ai sensi dell’art. 27 della legge 448/98.



Beneficiari dell’intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado (medie inferiori e superiori) appartenenti alle famiglie con un ISEE non superiore a € 10.632,94.



Le domande vanno presentate entro e non oltre il 13 ottobre 2023 presso gli Istituti scolastici frequentati dai richiedenti: Avviso e schema di domanda