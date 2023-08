La Lilybetana Scacchi chiude due Tornei e apre la nuova stagione

Si sono conclusi lo scorso 27 agosto a Marsala la 51ª edizione del Torneo Scacco Matto e l’ottava edizione del Torneo Matto del Barbiere, entrambi organizzati dalla A.S.D. Lilybetana Scacchi.

Iniziati a fine luglio, i due tornei si sono svolti in contemporanea e hanno visto sfidarsi giocatori e giocatrici di ogni età in sei turni di gioco.

19 i partecipanti al Torneo Scacco Matto, storica competizione organizzata dall’associazione fin dai suoi esordi. A prevalere, aggiudicandosi il titolo di Campione Lilybetano, è stato Davide Montalto, seguito dalla sorella Federica, che con i punti Elo accumulati in questo torneo e al Festival di Agrigento ha appena conquistato l’accesso alla Categoria Prima Nazionale; terzo Giuseppe Cerami.

Nella categoria Under 18, il primo premio è andato a Nicolò Licari. Giuseppe Pellegrino si è classificato invece primo nella categoria Over 50 mentre Francesco Ragona ha conquistato il primo posto NC.

17 inoltre i partecipanti al Torneo Matto del Barbiere, riservato a giocatori, prevalentemente molto giovani, con punteggio Elo al di sotto dei 1200 punti. A salire sulla vetta del podio, con sei vittorie su sei, è stato Federico Chiaramonte, seguito da Antonio Giacalone (secondo classificato) e da Elisa Cammarata (terza classificata). Nella categoria Under 8 il primo premio è andato a Edoardo Fontana, mentre Lorenzo Montalto e Luigi Mancuso si sono classificati primi rispettivamente nella categoria Under 10 e nella categoria Under 12. Il primo premio femminile è andato a Ilaria Canale.

Entrambi i tornei sono stati svolti sotto l’ottima direzione dell’arbitro Candidato Nazionale Michele Colicchia.