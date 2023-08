Caro mensa a Marsala, Uguaglianza per la Sicilia: “Aumenti iperbolici e poco sensati”

Sulla vicenda del caro mensa disposto da Marsala Schola continuano a fioccare le prese di posizione critiche. A Italia Viva e Pd si aggiunge anche il movimento politico Uguaglianza per la Sicilia ha diffuso un’ulteriore nota in cui si esprime “condanna” verso l’operato dell’amministrazione comunale.

“In un contesto in cui i prezzi di tutti i beni e servizi aumentano, anche le tariffe della mensa scolastica aumentano… E che aumenti! Qui non si tratta di un aumento di qualche centesimo a pasto rispetto al precedente anno scolastico, ma di aumenti iperbolici e nel contempo anche poco sensati… Guardando la tabella non si capisce, per esempio, come mai la tariffa aumenti di 1,70€ sia per chi ha un ISEE di 4.000€ sia per chi ne ha uno di 30.000€. Ma il valore che ha quell’1,70€ è ben diverso per i possessori dei due ISEE… Altra cosa che immediatamente spicca è che l’aumento maggiore, di 2€, si registra in fascia media (ISEE compreso tra 18.000€ e 25.000€),andando a colpire come sempre il ceto medio! Ma questi aumenti non dovrebbero essere direttamente proporzionali al reddito, ovvero crescere progressivamente al crescere del reddito? Vorremmo veramente capire quale logica sia stata usata per stabilirli”.