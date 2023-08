Birgi riapre dopo incendio, Ombra: “Lotta ai piromani priorità”

“Anche questa è andata… Dopo essere stati un supporto per l’aeroporto di Catania, bloccato da un incendio, è capitato anche a noi affrontare una simile emergenza”. Parla così Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società che gestisce lo scalo di Birgi.

“Fortunatamente, niente di male è accaduto alla preziosa struttura del Vincenzo Florio ma, in attesa che le fiamme nelle campagne circostanti fossero domate, alcuni voli sono stati sospesi e i nostri passeggeri hanno trovato rifugio all’aeroporto di Palermo. In poche ore tutto si è risolto e Birgi è tornato alla normalità – continua -. Doverosi sono allora dei ringraziamenti, intanto al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che dal primo istante si è messo in contatto con noi per gestire la situazione e, ovviamente, all’ Aeroporto Internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”, all’amministratore delegato Vito Riggio, al presidente Salvatore Burrafato e al direttore generale, Natale Chieppa”.

“Una considerazione si impone: i tre principali aeroporti dell’Isola, in questa estate disgraziata, sono stati atterrati dal fuoco con danni incalcolabili per l’economia e il turismo. Se gli incidenti non possono essere previsti, la lotta ai piromani deve diventare una priorità per la politica nazionale. Tutti insieme dobbiamo chiedere che questo fenomeno barbaro venga combattuto anche con mano pesante e leggi severe. Diciamo basta al fuoco e ai piromani”, dice infine Ombra.