A Napola la Sagra dell’Uva alla sua 50ª edizione

Prende il via la 50ª edizione della manifestazione nata nella frazione ericina di Napola. Si avvicina la manifestazione della “Sagra dell’Uva” – giunta alla sua 50ª edizione – che è iniziata sabato 26 agosto e si chiuderà il 3 settembre, rappresentando un importante riconoscimento per il lavoro del viticoltore.

Estemporanea di pittura a cura dell’artista Arianna Maggio, un convegno di viticoltura dal tema: “L’uva risorsa del nostro territorio”, con l’intervento dei presidenti delle prestigiose cantine trapanesi e altri esperti del settore. Una commedia dialettale, giochi per ragazzi, carri allegorici dal tema “Vino accompagnatore della storia e della mitologia” a cura dello scenografo Giuseppe Di Marco e la pittrice Alessia Costa, spettacoli serali con musica e cabaret garantiranno intrattenimento di alta qualità.

Tra gli ospiti – in un’edizione che promette di essere davvero speciale, offrendo un’esperienza unica al pubblico presente in piazza– ci saranno nomi di spicco nel panorama dello spettacolo e della cucina siciliana, e non solo: Ivan Fiore con i Calandra & Calandra di “Made in Sicily”, gli artisti musicali come Mimmo di Chiara band e Ignazio Sugamiele, dj Cristian e la cover band di Vasco Rossi e infine Marco Carta, vincitore di Amici e Sanremo. Chef rinomati come lo chef cuciniere Peppe Giuffrè, la lady chef Rosi Napoli con il gruppo di donne chef della A.C. O. T. P. di Trapani, che allieteranno la serata con un piatto della nostra tradizione culinaria “Busiate con il pesto trapanese”.

Durante le serate ci sarà l’opportunità di poter degustare prodotti tipici presso i vari stand presenti in piazza. Insomma, non potrà che essere una settimana che coniugherà spettacolo, musica e arte all’insegna dell’allegria.