Marsala, la vice sindaca: “la Regione non ci ha dato i soldi necessari per i bambini disabili. Dobbiamo rivedere il servizio”

“A fronte di un fabbisogno di oltre 2 milioni e 500 mila euro per assistere, nel corso del prossimo anno scolastico, gli alunni marsalesi con disabilità gravi e gravissime, il misero contributo regionale impone di rimodulare il delicato servizio che investe pesantemente le famiglie ed altrettanto i lavoratori interessati, già in stato di precarietà. Chiedo ai nostri deputati regionali di adoperarsi per scongiurare un danno a quei soggetti fragili che, al contrario, necessitano della massima tutela”.

Lo afferma la vicesindaco di Marsala Valentina Piraino, con delega ai Servizi sociali, alla luce del contributo di circa 36 mila euro che la Regione Siciliana ha assegnato al Distretto sociosanitario (ne fa parte anche Petrosino) per l’assistenza igienico-personale e alla comunicazione (Asacom) rivolta agli alunni con disabilità.

Il settore comunale di competenza, tra l’altro, evidenzia che è in costante aumento il numero degli alunni che hanno necessità di essere assistiti: si è passati dai 150 dello scorso anno agli odierni 185 alunni con disabilità gravi e gravissime, con conseguente lievitazione della spesa. “Abbiamo anche proposto una gestione diretta del servizio Asacom da parte del Comune, conclude Piraino, e ci siamo già attivati in tal senso, ma con le sole risorse comunali non potremmo garantire un servizio adeguato”.