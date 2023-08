Il Marsala Futsal pronta per la B: il 3 settembre si presentano squadra e staff

La società Marsala Futsal 2012 inizia oggi, 28 agosto, la preparazione atletica in vista del Campionato Nazionale. Il cammino azzurro per la stagione sportiva 2023/2024 partirà dal Girone H della Serie B Maschile, dopo la conquista della Coppa Italia C1.

Definite le date di inizio Campionato – che vedrà il Marsala Futsal scendere in campo il 14 ottobre prossimo nella prima gara interna al Palasport San Carlo contro il Città di Gela – la società cara al Presidente Paolo Tumbarello si appresta a presentare alla stampa e alla cittadinanza il roster al completo, alla presenza di staff tecnico e sponsor.

Appuntamento quindi il 3 settembre, dalle ore 18, presso il locale Morsi & Sorsi di Porta Nuova. Speaker ufficiale, Peppe Caruso.

Sarà l’occasione per conoscere sia i 15 elementi della prima squadra guidati da Mister Vincenzo Giacalone che il progetto del settore giovanile Marsala Futsal 2012-Cantera Pianto Romano, formata dagli allievi Under 19, Under 17, Under 15 e 13.

“Iniziamo con entusiasmo la nuova stagione agonistica, la nostra 11ª, dopo la grande impresa in Coppa Italia – dichiara il Presidente Tumbarello -. Abbiamo la consapevolezza di avviarci verso la serie B che andremo ad affrontare con il massimo dell’impegno. Per noi è la prima competizione nazionale, la prima per la Città di Marsala nel Calcio a 5; la speranza è che tutta la cittadinanza si avvicini a questa disciplina: abbiamo bisogno che il pubblico riempia gli spalti e ci sostenga al Palasport. Questa Città, questo territorio, hanno bisogno di dare risposte ai giovani atleti e noi dobbiamo essere pronti ad accoglierli. Ringrazio tutto lo staff Futsal, i giocatori, i tifosi e soprattutto gli sponsor che supportano il nostro progetto”.