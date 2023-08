Domate le fiamme a Scopello, si attende il primo temporale di fine agosto

L’equipaggio della motovedetta CP 719 dell’Ufficio Marittimo di Castellammare del Golfo ha soccorso oltre 40 persone ieri, a causa di un vasto incendio nei pressi della Tonnara di Scopello; altri turisti e bagnanti sono stati salvati da imbarcazioni private coordinate dalla Guardia Costiera di Trapani.

L’operazione di soccorso ed evacuazione è stata complessa, le fiamme hanno circondato la zona, bloccando le vie di fuga via terra. Le persone hanno cercato rifugio sulla spiaggia di fronte alla tonnara.

Fumo e fiamme che si sono portate fino all‘aeroporto di Birgi che ieri aveva chiuso per diverse ore, provocando non pochi problemi anche allo Scorrimento Veloce.

Adesso le fiamme sembrano domate, da oggi peraltro le temperature dovrebbero man mano abbassare fino al temporale in previsione per domani, il famoso ciclone Poppea che arriva dal nord e che ieri in Liguria e in Piemonte ha causato vari allagamenti.