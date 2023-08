“Incivili, bifolchi…”, Morgan insulta il pubblico di Selinunte al Festival della Bellezza VIDEO

Era arrivato per rendere omaggio all’amico Franco Battiato con una lezione-concerto inserita nel cartellone di quest’anno del Festival della Bellezza. E’ finita con una sequela di insulti la performance di Morgan a Selinunte. Di fronte alla richiesta di alcuni spettatori di cantare alcuni brani del compianto artista catanese, l’ex leader del Bluvertigo ha iniziato a dire di aver dato “perle ai porci”, affermando che avrebbe cantato solo se fossero andati via “quei dementi”. “Sei molesto, sei venuto a rompere i c…”, ha poi aggiunto Morgan invitando i contestatori ad andare a vedere Fedez o Marrakesh per poi proseguire con un pesante turpiloquio (“siete bifolchi, incivili, Battiato vi avrebbe mandato a fare in c…”) che ha lasciato esterrefatto il pubblico confluito di fronte al tempio di Hera. Dopo un po’, si è messo al pianoforte per eseguire un paio di brani del vasto repertorio di Franco Battiato, per poi concludere il concerto.