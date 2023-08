Incendio all’aeroporto di Birgi, voli civili sospesi

Airgest ha disposto la sospensione di tutte le operazioni di aviazione civile dell’aeroporto di Trapani Birgi a causa di un incendio che si è sviluppato stamattina nella campagne circostanti, lato mare, e che si sta propagando all’interno del sedime aeroportuale, lato pista. Sono in corso le operazioni di spegnimento con mezzi antincendio militari del 37′ Stormo e civili, compreso un elicottero antincendio del 82′ CSAR dell’aeronautica.

“Stiamo collaborando con l’aeronautica militare e i vigili del fuoco per il contenimento dei danni. La struttura, fortunatamente, allo stato attuale, non è sfiorata, abbiamo comunque emesso un avviso per l’interruzione di tutti i voli fino a che le fiamme non saranno domate e la pista ispezionata. Questa stagione degli incendi – conclude il presidente di Airgest Salvatore Ombra – sta mettendo a dura prova il sistema aeroportuale tutto”. Lo scorso mese di luglio, come si ricorderà, era stato l’aeroporto di Catania ad essere coinvolto da un grave incendio, che ha determinato settimane di disagi per lo scalo e l’esigenza di dirottare i passeggeri verso gli altri aeroporti dell’isola.

La giornata odierna, come preannunciato ieri, è caratterizzata da un forte scirocco e dalla conseguente allerta rossa sul fronte incendi. Sono più una quarantina i roghi in corso in Sicilia. In provincia di Trapani, oltre che nei pressi dell’aeroporto i vigili del fuoco sono stati chiamati a numerosi interventi: a Santa Ninfa in contrada Finestrelle, ad Alcamo in contrada Monte Bonifato, a Buseto Palizzolo, a Baglio Portelli, a Castellammare del Golfo in contrada Sarmuci, a Custonaci in contrada Frassino, a Erice in contrada Baglio, a Marsala in contrada Filippo a Poggioreale e a Salemi in contrada Monte Polizo. Scopello avvolta dalle fiamme.