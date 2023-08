Incendio a Scopello, evacuato il borgo. Appello del sindaco di Castellammare: “Evitare gli spostamenti”

«Il traffico è rallentato e invitiamo tutti a prestare attenzione negli spostamenti e mettersi in viaggio solo in caso di necessità. Si è reso necessario evacuare per precauzione le abitazioni di contrada piano Vignazzi e zone limitrofe, a Scopello, dove è in corso ancora un incendio che in questo momento in zona Visicari desta particolare preoccupazione. Sui posti stanno operando due elicotteri ed un canadair con il personale del corpo forestale e il servizio antincendio boschivo per cercare di arginare le fiamme che ci auguriamo possano essere domate prima che faccia buio».

Il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto invita ad evitare gli spostamenti nel territorio di Castellammare del Golfo in particolare nella zona di Scopello e aree circostanti quali piano Vignazzi, Visicari, Sarmuci e Azzalora dove, dalle ore 13 circa, sono in corso più incendi che, alimentati dal forte vento di scirocco, hanno lambito le tante villette della zona. Nelle aree stanno operando due elicotteri ed un canadair e le attività di spegnimento sono ancora in corso mentre l’unità di crisi è al lavoro per mettere in sicurezza le aree attorno a Scopello, circondate dalle fiamme.

«Si è reso necessario trasferire circa un centinaio di persone, via mare, dalla zona di Scopello, tramite la guardia costiera e la croce rossa, in piazzale Stenditoio, alla cala marina, e assistite dalla Croce rossa, comitato di Alcamo. Il rogo sembra essere sotto controllo nei pressi del borgo di Scopello ma la situazione appare preoccupante nelle contrade circostanti perché le fiamme sono ancora alimentate e spinte dal forte vento di scirocco –dice, preoccupato, il sindaco Giuseppe Fausto-. Un danno enorme, ancora una volta inquantificabile e un disegno evidentemente ponderato perché risulta che gli incendi siano partiti contemporaneamente nella zona di Scopello, Sarmuci, Visicari e piano Vignazzi».

«Esprimo ferma condanna e grande amarezza augurandomi che possano essere individuati i responsabili di questi disegni criminali così da costituirci parte civile -sottolinea il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto-. Grazie a quanti da ore sono impegnati per mettere in sicurezza la nostra città: il coordinamento operativo del personale del corpo forestale, antincendio boschivo, vigili del fuoco, protezione civile, croce rossa, polizia, carabinieri, polizia municipale e personale comunale al lavoro per arginare gli incendi».