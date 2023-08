Caro mensa a Marsala, il Pd condanna l’aumento delle tariffe e chiede il ritiro della delibera

Il rincaro delle tariffe per la mensa scolastica a Marsala continua a tenere banco nel dibattito politico in città. Dopo quella di Italia Viva si registra anche la presa di posizione della segreteria del Partito Democratico, che ha diramato una nota con cui “condanna fortemente l’aumento delle tariffe della mensa scolastica deliberato dal Cda di Marsala Schola voluto dal sindaco Grillo, a maggior ragione in questo momento difficile per le famiglie, in cui si registra un forte innalzamento del costo della vita (caro benzina, caro energia, aumento spropositato dei prezzi di tanti beni di prima necessità… ). Tutto ciò dovuto anche alle scelte scellerate del governo meloniano che pensa soltanto agli interessi dei grandi evasori”.

“La politica clientelare svolta finora dal sindaco, che mira a garantire posti di sottogoverno, con nomine in consigli di amministrazione in enti antieconomici come Marsala Schola, con incarichi a tutto spiano, non può gravare sulle nostre famiglie marsalesi – scrive ancora la segreteria del Pd -. Tra l’altro, il sindaco Grillo aveva dichiarato in campagna elettorale di voler sciogliere l’ente perché, come ritenuto da dirigenti comunali, dai Revisori dei conti, è antieconomico, gravoso per le casse comunali, e non riesce a garantire i servizi scolastici. Tra pochi giorni inizierà la scuola e non siamo certi se verranno garantiti i servizi di trasporto scolastici, con mezzi idonei e sicuri per il trasporto dei bambini. che assicurino un adeguato numero di corse a tutti, in particolare alle utenze delle scuole di periferia, isolate e spesso escluse alla partecipazione di iniziative che si svolgono nel centro città”.

In conclusione, il PD di Marsala chiede il ritiro immediato di questa delibera, nonché la garanzia alle famiglie marsalesi che tutti i servizi scolastici erogati dall’ente Marsala Schola possano partire puntualmente con l’avvio delle attività didattiche.