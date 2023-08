Trapani, il Consiglio approva una variazione di bilancio per potenziare i servizi sociali

Il Consiglio comunale di Trapani ha approvato una variazione di bilancio che permetterà di assumere due assistenti sociali.

“L’incremento del Fondo Solidarietà comunale riservato alle Regioni Siciliana e Sardegna – spiegano la presidente Bianco e l’assessore Virzì – prevede dei fondi al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali. In particolare, si tratta di 511.088,91 € destinati al Comune di Trapani, fondi che permetteranno all’amministrazione lo sviluppo dei servizi sociali che rientrano tra le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali per i quali un certo standard (Livello Essenziale delle Prestazioni) deve essere garantito su tutto il territorio nazionale. Un plauso ai consiglieri comunali che hanno approvato la variazione permettendo, di fatto, l’assunzione a tempo determinato di due assistenti sociali”.

“Una variazione importantissima – aggiungono i capigruppo di maggioranza – che permetterà all’amministrazione, da un lato, di potenziare i predetti servizi sociali e, dall’altro, di destinare una parte del finanziamento all’assunzione di due assistenti sociali a tempo determinato nelle more della definizione del nuovo PIAO 2023-2025 e dell‘approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, nei quali saranno previste le assunzioni a tempo indeterminato del personale, al fine soprattutto di ripristinare il rapporto 1:6500 sancito dalla normativa. Doveroso è precisare, come spiegato in aula, che dette assunzioni potranno essere effettuate ai sensi del D.L. n. 113/2016, art. 9, comma 1-quinquies, 2° periodo che prevede che i comuni possono procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonche’ l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizialocale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia. Spiace constatare – aggiungono – l’astensione da parte dei consiglieri di opposizione che, ancora una volta, dinnanzi ad un’opportunità per la collettività ed ad una variazione di bilancio tesa a garantire, nella fattispecie, servizi essenziali, preferiscono scadere in sterili polemiche e voltare le spalle ai cittadini, senza assumersi responsabilità legate al ruolo di consiglieri”