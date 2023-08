Rissa nel centro di Marsala, intervengono Municipale, Carabinieri e Polizia

Ancora momenti di tensione nel centro di Marsala in questa calda estate. Si è reso necessario l’intervento della Polizia Municipale, in piazza della Repubblica, in seguito alla segnalazione di una rissa. Alla luce di ciò è stata allertata la pattuglia che – nell’ambito dell’attività di sicurezza integrata tra le Forze dell’Ordine, operative nelle aree della movida – stava presidiando Piazza Della Vittoria. Al suo arrivo, è stata avvicinata da un giovane uomo, un nordafricano che brandiva due bottiglie di vetro che ha ripetutamente sbattuto contro l’auto dei vigili, minacciando pure di colpirli. Frantumati alcuni vetri del mezzo, il giovane – circa 25 anni – si è poi dato alla fuga, gridando e seminando il panico tra la gente presente.

A questo punto sono stati allertati il Comando e i Carabinieri e sono giunte sul posto altre pattuglie delle Forze dell’Ordine. Intanto, gli agenti hanno ricostruito i fatti grazie alla testimonianza di un operatore commerciale del Bangladesh. Lo stesso, operante in zona, ha affermato di essere stato rapinato dal nordafricano in fuga e che lo stesso era in compagnia di un altro connazionale. Sopraggiunta la Polizia per la rapina, l’amico dell’uomo in fuga è stato fermato. Dopo alcuni minuti, il nordafricano è ritornato in piazza visibilmente alterato dall’alcol e si è scagliato contro i vigili. É cominciata così la ricerca dell’uomo in fuga, con agenti e carabinieri che hanno setacciato la zona. Rintracciato in via Abele Damiani, è stato condotto e trattenuto al Comando di via Ernesto Del Giudice. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamenti ai mezzi, nonché – grazie alla testimonianza dell’operato commerciale – denunciato anche per rapina. Al Comando, l’uomo – smaltito l’alcol – è tornato alla calma.

La competenza del caso passa ora all’Autorità Giudiziaria, informata dei fatti dalla stessa Polizia Municipale.