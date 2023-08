Rissa a Marsala, Italia Viva esprime solidarietà alla Polizia Municipale

Il coordinamento comunale di Italia Viva esprime la propria solidarietà alla Polizia Municipale, a margine della rissa avvenuta ieri sera in piazza della Repubblica, nel cuore del centro storico di Marsala.

“Appresi i fatti che si sono consumati proprio martedì sera in una centralissima piazza della città, non possiamo che mostrare solidarietà a tutto il Corpo della Polizia Municipale di Marsala e al Comandante, Vincenzo Menfi. Non si possono più tollerare fenomeni di violenza come quella consumata. Nel mostrare vicinanza a tutto il Comando ringraziamo unitamente gli agenti della Polizia locale che, pur essendo in organico ridotto, sono presenti ove richiesto, svolgendo al massimo la funzione alla quale sono chiamati”.