Nasce il Comitato Civico Miglioriamo Marsala: “vogliamo risvegliare l’orgoglio e il senso civico”

Nasce con l’intento di risvegliare il senso civico e l’orgoglio dei cittadini lilibetani per la propria città. Si presenta così il comitato “Miglioriamo Marsala”, che nelle scorse settimane ha approvato il proprio manifesto programmatico, lanciando una serie di temi su cui cominciare a ragionare per intervenire concretamente sulla quotidianità della comunità marsalese.

I promotori del comitato fanno riferimento al tema della sostenibilità (ambientale, economica e sociale) sollecitando una maggiore diffusione del senso civico, della collaborazione tra pubblico e privato, di una cultura della protezione e della valorizzazione rivolta all’ambiente, alla storia e alla cultura.

“Il comitato – si legge nel manifesto – sente il bisogno di risvegliare il senso della “res publica”, perchè ognuno possa rispettare ed occuparsi di ciò che è di tutti, come fa con le proprie cose”. L’obiettivo finale è quello di avviare “un percorso attivo e collaborativo al fine di realizzare un presente migliore ed uno splendido futuro”.

Del comitato fanno parte imprenditori e professionisti molto noti in città tra cui l’avvocato Claudio Zichittella (che ha assunto il ruolo di presidente di “Miglioriamo Marsala)”, il notaio Eugenio Galfano (sindaco della città tra il 2001 e il 2007), il consulente del lavoro Nicola Ingianni (vicesindaco tra il 1993 e il 2000), l’architetto Vito Enzo Zichittella (ex assessore della Giunta Lombardo), l’avvocato Paolo Paladino, l’ingegnere Ninni Candela (ex dirigente della provincia), l’ingegnere Francesco Patti (ex dirigente del Comune di Marsala), l’ex direttore didattico Elio Piazza, la presidente della Pro Loco Bice Marino. Ma ci sono anche l’architetto Elio Palmeri (vicepresidente del Comitato), Baldassare Laudicina, Salvatore Fisicaro, Maria Antonietta Tosto, Francesco Fici, Michele Pizzo, Antonio Scio, Gaspare Giacalone.

La prima iniziativa concreta su cui il Comitato vuole puntare con convinzione è quella della rimozione dei 27 passaggi a livello che si trovano all’interno del territorio marsalese. Su questo tema una rappresentanza del Comitato ha già incontrato il sindaco Massimo Grillo, esponendo la propria proposta che prevede anche una petizione pubblica per evidenziare in maniera chiara l’orientamento della cittadinanza in merito a questa iniziativa, che peraltro richiama quanto già contenuto nel Piano della Mobilità, approvato nel 2016 a Marsala.

Il Comitato fa sapere che tutti i cittadini che intendono associarsi a Miglioriamo Marsala possono far pervenire una mail con i propri dati e un proprio contatto telefonico, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica miglioriamomarsala@gmail.com. Il Consiglio si pronuncerà sull’ammissione dopo avere verificato la sussistenza dei presupposti previsti nello Statuto.