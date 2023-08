Mercoledí i Corimè da Morsi&Sorsi

I fratelli Roberto e Maurizio Giannone, siciliani di origine, saranno i protagonisti della serata di mercoledì 23 agosto al wine-bar Morsi&Sorsi.

I Corimè condurranno gli avventori del noto locale di Marsala in un viaggio musicale in giro per le sponde del mediterraneo.

Fra i successi collezionati dal duo, dal 2006 ad oggi, c’è la vittoria della XIII edizione del contest Americano INTERNATIONAL SONGWRITING COMPETITION (ISC) nella categoria World, votati da una giuria formata dai grandi della musica, tra gli altri Pat Metheny, Tom Waits e Robben Ford.

I Corimè si esibiranno da Morsi&Sorsi, in piazza della Vittoria (Porta Nuova) a Marsala, mercoledì 23 agosto dalle ore 22.