E’ morto Rosario Maiorca, storico primario degli Spedali Civili di Brescia

Si è spento la scorsa notte, all’età di 92 anni, il professore Rosario Maiorca, storico primario degli Spedali Civili di Brescia. Originario di Marsala, si è poi trasferito in Lombardia, portando avanti brillantemente la propria professione. Direttore della Cattedra di Nefrologia dell’Università degli Studi di Brescia e direttore della Nefrologia dell’ospedale Civile, in cui ha lasciato importanti tracce sia sotto l’aspetto organizzativo, sia per le innovazioni portate. A Rosario Maiorca si deve, infatti, l’applicazione della dialisi extracorporea da effettuarsi sia in casa che in ospedale come integrazione della dialisi peritoneale. Il 2 giugno del 2003 era stato insignito dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana per i meriti conseguiti nel corso della propria attività professionale.