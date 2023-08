Scuole siciliane verso la riapertura: lezioni al via il 13 settembre. Ma sarà un anno ricco di ponti

Dalla prossima settimana molti docenti torneranno al lavoro per gli esami di riparazione e integrativi, che rappresentano l’atto conclusivo dell’anno scolastico 2022/2023. Dopo di che, dal 1° settembre, partirà ufficialmente il nuovo anno scolastico 2023/2024, con le tradizionali riunioni di collegio e le attività propedeutiche all’inizio di quelle didattiche, che in Sicilia cominceranno mercoledì 13 settembre per concludersi sabato 8 giugno 2024. Com’è noto l’autonomia scolastica consente agli istituti di anticipare di qualche giorno l’inizio delle attività didattiche, che in alcune scuole potrebbe avvenire lunedì 11 o martedì 12 settembre.

Il decreto dell’assessorato regionale dell’Istruzione che fissa le citate date riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado operanti sull’Isola. Soltanto per le scuole dell’infanzia il termine delle attività educative è fissato al 29 giugno 2024, ma nel periodo compreso tra il 10 e il 28 giugno gli istituti potranno lasciare in funzione le sole sezioni necessarie a garantire il servizio.

Il primo potenziale ponte in programma cade, come di consueto, a inizio novembre: mercoledì 1 è Ognissanti, l’indomani la Commemorazione dei Defunti. Molte scuole che fanno la settimana corta, verosimilmente, resteranno chiuse anche il venerdì, per riprendere lunedì 6 novembre. Altro ponte per l’Immacolata: l’8 dicembre cade, infatti, di venerdì.

Le vacanze di Natale sono previste dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 con ritorno in classe fissato per lunedì 8. Rispetto all’anno scorso, quest’anno Pasqua cade in anticipo (domenica 31 marzo), per cui le attività didattiche verranno sospese da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile. Legato a Pasqua è anche il Carnevale, che di conseguenza arriva pure in anticipo (il clou tra sabato 10 febbraio e martedì 13). Un altro potenziale ponte potrebbe verificarsi per la Festa della Liberazione (25 aprile), che sarà un giovedì, mentre quella dei Lavoratori (1° maggio) cadrà a metà settimana (mercoledì). Nessun ponte, infine, per la celebrazione della Festa della Repubblica (2 giugno), che verrà di domenica.