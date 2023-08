Marsala: incendiata una discarica ad Amabilina. Piraino: “Accetteremo responsabilità”

L’incendio sviluppatosi ieri a Marsala, in contrada Amabilina, ha visto impegnati per diverse ore i Vigili del Fuoco di Marsala e Trapani, nonché personale e Polizia municipale. Il Comando di via Ernesto Del Giudice aveva dato subito supporto ai Vigili del Fuoco, agevolando i contatti con gli Uffici tecnici comunali per accelerare lo spegnimento dell’incendio. Opportunamente, infatti, sono stati impiegate sia un’autobotte d’acqua a supporto, sia una pala gommata per trasportare materiale idoneo a soffocare le fiamme.

“A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio quanti si sono prodigati per lo spegnimento dell’incendio, afferma la vicesindaca Valentina Piraino che ha seguito l’evolversi della situazione. Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Uffici comunali hanno lavorato in maniera encomiabile dalla mattina e fino al tardo pomeriggio di ieri per ridurre le conseguenze dell’incendio, riuscendo a contenerlo. Accerteremo eventualità responsabilità”.

La discarica si trova in un’area già sottoposta a sequestro e che l’ipotesi più plausibile sembra essere l’origine dolosa dell’incendio.