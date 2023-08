Manovra, Calderone “Risorse per lavoro, imprese e famiglie”

RIMINI (ITALPRESS) – “Sarà importante attendere le risultanze del Def e il lavoro che sta facendo il Mef: poi, si dovrà tener conto delle indicazioni fornite dalla presidente Meloni, che ha detto chiaramente che tutte le risorse che avremo le metteremo a favore del lavoro, delle imprese e ancor di più delle famiglie”.

Così il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, al Meeting di Rimini. “E’ una linea di continuità rispetto alla manovra precedente e con gli interventi fatti in questo anno”, ha aggiunto. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, la ministra punta su “la qualità del lavoro, il sostegno ai giovani e alle donne, gli interventi in favore di chi in questo momento il lavoro non lo ha ma lo sta cercando, soprattutto puntando sulla valorizzazione delle esperienze lavorative di qualità che però facciano anche aumentare il livello di produttività delle nostre aziende, che hanno bisogno di poter investire. C’è da puntare tanto sulla formazione e la riqualificazione e sui nuovi percorsi formativi per i giovani. Io guardo alla legge di bilancio come a un’occasione per mettere in chiaro alcune linee e proseguire su un percorso già iniziato che ci porterà nel corso della legislatura a fare interventi su cui ci siamo impegnati come governo nei confronti degli italiani. La cosa più importante per me è sostenere il lavoro e su questo credo ci sia una ampia sinergia e una piena convinzione all’interno del governo”, ha concluso.

