Francesco Vinci presenta al Carmine di Marsala “Lo sciopero delle mezze stagioni”

Dopo il successo di pubblico al Festival “Il mare colore dei libri”, Francesco Vinci torna a presentare il suo primo libro, “Lo sciopero delle mezze stagioni”, edito da Publinews in collaborazione con Navarra Editore.

Su iniziativa dell’associazione “Sapori e Colori” e dell’associazione marsalese per la Storia Patria, martedì 22 agosto si terrà un nuovo incontro presso il chiostro dell’ex Convento del Carmine di Marsala, a partire dalle 19. Nell’occasione, Francesco Vinci dialogherà con il giornalista Vincenzo Figlioli, mentre l’attore Francesco Vittorio Pellegrino leggerà l’intervista impossibile a Giuseppe Garibaldi e altri brani del libro.

“Lo sciopero delle mezze stagioni” si presenta come una raccolta dei pezzi pubblicati su Marsala c’è e Itaca Notizie all’interno della rubrica “Gratta e Vinci”, ispirati al nobile genere dei corsivi che ha avuto in autori come Giorgio Manganelli e Umberto Eco alcuni tra i più brillanti interpreti, in un tempo in cui le pagine culturali dei quotidiani si pregiavano di animare il dibattito pubblico affrontando in maniera dissacrante gli argomenti più discussi della settimana.