Salemi: un detenuto del “Pagliarelli” vince il contest “La cartolina gentile della tua città”

Tre bambini che “si affacciano sorridenti al mondo: espressione di una naturale gentilezza verso moltitudini di persone, idee, libri, culture, creatività e luoghi”. La gentilezza, quindi, come “energia della vita”. Questo il messaggio racchiuso nella cartolina che ha vinto il contest ‘La cartolina gentile della tua città’ lanciato dal Comune di Salemi. A vincere è stato un 50enne recluso nella casa circondariale ‘Pagliarelli’ di Palermo, che aveva partecipato al progetto ‘Liberi dentro’ proposto da ‘My Life Design Odv’. L’uomo ha realizzato la cartolina e l’ha spedita al Comune di Salemi, terzo Borgo più bello d’Italia e, dopo l’adesione al Manifesto Italia Gentile, anche ‘Gentil Borgo’.

Il contest ‘La cartolina gentile della tua città’ è nato da una intuizione di Giuseppe Lodato, proprietario di una collezione di antiche cartoline di Salemi messa in mostra in occasione della Settimana delle Culture. “Un contest dall’esito particolarmente significativo – dicono il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l’assessore ai Servizi sociali Rina Gandolfo -. Siamo felici che il messaggio più bello dedicato alla gentilezza sia arrivato da chi ha riconosciuto i propri errori di percorso e ha cambiato rotta”.