Lagalla “Grazie al generale Castello per importanti risultati dei Carabinieri”

PALERMO (ITALPRESS) – “Al Generale di divisione dei Carabinieri Rosario Castello e alle donne e gli uomini del Comando provinciale che con lui hanno collaborato va la mia gratitudine per il quotidiano impegno contro ogni forma di criminalità. Rivolgo al Generale Castello, che si appresta a lasciare il Comando della Legione Sicilia, il mio ringraziamento e quello della città per gli importanti risultati ottenuti a Palermo e nell’Isola e per la qualità dei rapporti istituzionali intrattenuti. Al Generale Castello va tutta la mia stima personale e l’augurio per il prestigioso incarico che assumerà dal prossimo mese a Roma presso lo Stato Maggiore della Difesa”. Lo ha dichiarato il sindaco, Roberto Lagalla.

foto ufficio stampa Comune di Palermo

(ITALPRESS).