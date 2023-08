‘A Scurata: il 22 arriva Gianluca Guidi per l’omaggio a Lelio Luttazzi. Il 25 si presenta il nuovo disco dei Kinisia

A 100 anni dalla nascita di Lelio Luttazzi, la Arco Big Band Orchestra, ricorda, in uno show originale, il più grande swinger e jazzista italiano. Si intitola “Souvenir d’Italie Omaggio a Lelio Luttazzi” il concerto-evento che andrà in scena martedì 22 agosto alle ore 19,30, e poi ancora alle 21,30 nel teatro a mare “Pellegrino 1880”, nella antica Salina Genna. Lo spettacolo è inscritto nel cartellone della VI Rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, kermesse ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C. nel teatro green fatto di tufi e sale, in una vasca di salina, che si trova all’interno della riserva naturale dello Stagnone. La Arco Big Band Orchestra darà vita ad una narrazione musicale che, “attraverso i più famosi brani di Lelio Luttazzi – spiegano gli organizzatori – ne racconterà la personalità eclettica, di showman riluttante, di compositore minuzioso, di capo orchestra sornione, attore, scrittore, cantante per caso e pianista per vocazione”. Ospite d’onore ed interprete d’eccezione sarà uno tra i più grandi swingers italiani: Gianluca Guidi, che, dopo i grandi successi al teatro Sistina, dove ha rivestito il ruolo di protagonista di “Aggiungi un posto a Tavola”, andrà in scena con la Arco Big Band Orchestra, raccontando aneddoti dei suoi genitori, i grandi Johnny Dorelli e Lauretta Masiero, nel ricordo di Luttazzi. Lo spettacolo conta sulla regia di Giacomo Frazzitta; gli arrangiamenti musicali di Dario Silvia e Aldo Bertolino; la direzione d’orchestra di Bettina Gandolfo. Oltre alla Guest Star Gianluca Guidi, ci saranno: Dario Silvia al Pianoforte, Aldo Bertolino e Maurizio Virgilio alla Tromba, Nicolò Genova al Trombone, Francesco Pavia al Corno, Edoardo Donato e Tommaso Miranda al Sax alto e Marco Pizzo al Sax tenore, Rosario Saladino al Contrabbasso, Fabrizio Parrinello alla Batteria, Franz Rallo alle Keyboards e i cantanti: Vicio Rinella, Ugo Rosano e Arianna Rimi.

Venerdì 25 agosto alle 19,30 i Kinisia Blues Band presenteranno il loro nuovo disco “Underground”. Lo spettacolo, originariamente fissato per domenica 20, è stato rinviato per problemi di salute di un componente della band. Con il disco “Underground” i K.B.B., hanno deciso di omaggiare uno dei più grandi bluesman italiani, troppo presto dimenticato a causa della prematura scomparsa: Roberto Ciotti, interprete in una chiave fortemente innovativa, dell’evoluzione del blues dagli esordi sulle rive del delta del Missisipi fino ai giorni nostri. La band marsalese ha deciso di riscoprire e portare alla luce i più importanti successi del bluesman romano. Ad esibirsi saranno: Pasquale Nuccio: batteria, Diego Buffa: basso, Nino Casano e Gregorio Caimi: chitarre, Salvatore Sinatra: piano elettrico e Hammond, Pasquale Salerno: voce.