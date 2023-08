Premio alla memoria per il giornalista Dino Barraco

Nella serata di oggi, 17 agosto, nel teatro a mare “Pellegrino 1880”, il Movimento artistico culturale città di Marsala conferirà il premio alla carriera a Dino Barraco, decano del giornalismo marsalese – storico giornalista del Giornale di Sicilia nonché più volte direttore di diverse testate locali – scomparso lo scorso 1 giugno, all’età di 83 anni.

A lui l’associazione che da sei anni dà vita alla Rassegna “’a Scurata cunti e canti al calar del Sole” Memorial Enrico Russo, ha deciso di conferire il premio, “come doveroso riconoscimento per un professionista che per oltre cinquant’anni ha raccontato il territorio con passione e dedizione”. La premiazione avverrà alla presenza dei familiari di Dino Barraco, al termine dello spettacolo “Un abito chiaro” con Amanda Sandrelli e Rita Marcotulli, per la regia di Massimo Salvianti, che si terrà nel teatro a mare, nell’antica Salina Genna, alle ore 19,30.