Calcio, nuovo arrivo in casa Marsala

Si mette nuovamente in moto il mercato acquisti per il Football Club Marsala. La società, ormai certa di partecipare al Campionato di Promozione, comunica di aver sottoscritto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’esperto difensore Filippo Rallo.

L’atleta, classe 1988, nella scorsa stagione è stato uno dei protagonisti della promozione in Eccellenza della Folgore di Castelvetrano. Con la stessa società aveva iniziato il suo percorso nel mondo del Calcio che sarà costellato di tante presenze nei Campionati di Eccellenza e Promozione militando, tra le altre, nel Mazara, nello Sciacca, e nel Campobello. Con il Ribera allenato da Mister Totò Brucculeri vinse il Campionato di Eccellenza nella stagione 2011/2012.

“E’ un onore per me indossare la maglia di una società storica del Calcio siciliano come il Marsala, dichiara Filippo Rallo. Il progetto di rilancio che Antonio Schio mi ha presentato, farà tornare la maglia azzurra ai fasti di un tempo. Desidero ringraziare tutta la società per questa opportunità”.