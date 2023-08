Sul naufragio di Marettimo interviene il Pd della provincia di Trapani

Il Partito Democratico della provicia di Trapani interviene sul naufragio di Marettimo.

“L’ennesimo naufragio nel Mediterraneo questa volta ci colpisce da vicino. Un barchino è stato tratto in salvo a poche miglia da Marettimo dalla Guardia Costiera – scrivono il segretario Domenico Venuti, la presidente Valentina Villabuona e il segretario del circolo delle Egadi Michele Rallo -. Purtroppo ancora una volta si registrano un morto ritrovato proprio sulle coste dell’isola in questi giorni affollati da turisti e un disperso.

Queste stragi continue nel Mediterraneo non possono passare nel silenzio generale, con un’opinione pubblica che ormai si è abituata a vedere il nostro mare come la tomba di migliaia di migranti. La politica del Ministro Piantedosi che smantella l’accoglienza nonostante gli arrivi si siano quadruplicati e ostacola con il decreto Cutro i salvataggi da parte delle ONG è agghiacciante – continuano -. Bisogna ringraziare la Guardia Costiera per il lavoro che continua a svolgere, senza un reale supporto da parte di questo Governo, sottolineando lo stress fisico e mentale a cui è sottoposto il personale che si confronta giornalmente con salvataggi e recupero di cadaveri”.

“Il Partito Democratico esprime il suo rammarico per l’ennesima vita persa in mare, di un uomo di cui non sapremo probabilmente mai il nome e nemmeno la storia, ma che certamente ha scelto di rischiare la vita consapevolmente, pur di provare ad avere una futuro migliore in Europa. E nel silenzio generale che registriamo anche a livello locale – concludono – a poche ore dal ferragosto noi intendiamo sottolineare ciò che è avvenuto a Marettimo, meta turistica che si è trasformata nell’ennesimo luogo di morte del Mediterraneo, perché non ci si può e non ci si deve abituare a tutto questo”.