La famiglia reale del Quatar approda al porto di Trapani

Il megayacht della famiglia Reale del Qatar è attraccato ieri 14 agosto, al porto di Trapani.

A svelare la proprietà dell’imbarcazione, quasi 100 metri su 6 piani, è la stessa Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Gli ospiti hanno avuto a disposizione anche due van neri con i quali muoversi in città per visitarla. Sembrerebbe che già abbiamo fatto capolino in alcune attività lasciando laute mance ai commercianti e stasera avrebbero prenotato in un noto ristorante cittadino. Trapani -dove trascorreranno il ferragosto – è una delle tappe siciliane della Famiglia Reale. Nei prossimi dovrebbero lasciare il porto trapanese per continuare le loro vacanze per continuare le loro vacanze sull’isola.

Tra le località dove i reali non andranno certamente Marsala dove, tra un progetto e una promessa non mantenuta, il porto lilibetano non è in grado di accogliere neppure una barca di dimensioni molto ridotte.