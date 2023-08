Il Movimento Uguaglianza per la Sicilia denuncia lo stato delle spiagge marsalesi nel giorno di Ferragosto

Il movimento politico Uguaglianza per la Sicilia condanna l’accaduto.



“Le spiagge all’indomani di ferragosto si sono risvegliate con rifiuti abbandonati ovunque, anche nelle stradine che danno accesso al mare, davanti ai cancelli della gente che vi abita.

Ccosta tanto mettere tutto in un sacco e andarlo a buttare all’isola ecologica? Nessun rispetto per l’ambiente nè per le persone che si recano al mare il giorno dopo con bambini, che rischiano continuamente di tagliarsi con i pezzettini di vetro delle bottiglie lanciate e infrante sulla sabbia!

Mi dispiace dirlo, ma se i giovani non riescono più a divertirsi in maniera sana e rispettosa, meriterebbero un’ordinanza che proibisca il bivacco tutta la notte…”