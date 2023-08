Ferragosto e la credenza popolare del bagno a mare: “ci sono gli spiriti!”

Il 15 agosto è il giorno in cui si celebra l’Assunzione della Madonna, dogma cattolico istituito nel 1950 dal papa Pio XII.

A Ferragosto in tanti la mattina vanno in chiesa e poi rinunciano ad andare al mare. Perché? Pare che una credenza popolare sostenga che proprio il 15 agosto non si fa il bagno a mare, in quanto sarebbe infestato da spiriti maligni che aspetterebbero gli ignari bagnanti per rapirli e trascinarli negli abissi.

Naturalmente questa teoria non ha nessun supporto dal cattolicesimo. La religione invece, in qualche modo, entra in gioco in un altro caso.

Alcuni associano lo stare lontani dal mare il 15 agosto proprio al suo duplice ruolo di festa anche religiosa. Un vecchio detto recita “Allu Ferragosto l’Assunta ne vole uno pe’ idda”. Vuol dire che ogni Ferragosto la Madonna dell’Assunta porta un’anima su in cielo con sé.

Esistono leggende che narrano di innamorati annegati nel giorno santo. Possono cambiare i nomi, ma le vicende sono più o meno le stesse. Si possono chiamare Sofia e Giuseppe o Margherita e Antonio. Possono essere sposi novelli o soltanto semplici fidanzati, ma la storia è sempre la stessa.

Si racconta che il 15 agosto i due giovani nuotarono fino al Canale d’Otranto, lì dove il mare Adriatico si incontra con lo Ionio. Furono travolti da una grande onda che sommerse e uccise solo la donna. Il giovane riuscì a salvarsi e a tornare a riva. Per anni non entrò più in acqua, ma nel giorno dell’Assunta era solito recarsi lungo la riva per rivolgere una preghiera alla sua innamorata. Un anno, a Ferragosto, un’onda anomala e imprevista si abbatté anche sull’uomo che si sporgeva su una scogliera, come ogni anno, per pregare.

Sembra proprio una leggenda che pochi punti di condivisione ha con la “scusa” usata per altri scopi. Banalmente, a Ferragosto, con la storia degli spiriti si cerca di tenere lontano i bambini dall’acqua. La maggior affluenza di bagnanti aumenta la possibilità di perdere di vista i bambini. Insomma, a ferragosto gli spiriti al mare pare ci siano solo se hai meno di 8 anni.