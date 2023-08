Il 16 agosto a Gibellina lo spettacolo di Performing Art PlayConsagra

Andrà in scena il 16 agosto, alle ore 21.30, nella piazza XV gennaio 1968, a Gibellina, nell’ambito delle manifestazioni culturali organizzate dell’Amministrazione comunale del Sindaco Salvatore Sutera, lo spettacolo di Performing Art dal titolo PLAYCONSAGRA, una drammaturgia per corpo, luce, immagine e voce scritta e diretta da Giacomo Bonagiuso per l’interpretazione principale di Rosario Lisma, la performance dei giovani del Kepos Performing Theater, e le danzatrici del Tutù ballet.

Lo spettacolo si avvale del videomapping di Benito Frazzetta realizzato anche su disegni originali di Vito Adamo.



Intorno ai testi tratti da “Vita mia” del Maestro Pietro Consagra, letti in scena dall’attore Rosario Lisma, è allestita una tessitura di Performing Theater e di Teatro Danza che rievoca le fasi della vita del maestro Consagra che operò nel mondo, grande tra i più grandi, ma anche a Gibellina dove donò alla città e alla sua Terra segni incredibili di arte e bellezza nell’epoca della ricostruzione voluta da Ludovico Corrao. Sulla scia dei testi tratti da “Vita mia” lo spettatore potrà immergersi nella vita del Maestro Consagra seguendo un percorso di luce, ombra, proiezione, mapping, di natura descrittiva ed evocativa.



Lo spettacolo è una versione 2.0 di quello proposto ad aprile a Mazara del Vallo, città natale di Consagra, e chiude idealmente un ciclo di rappresentazione nella città di Gibellina che il maestro ha eletto a patria artistica.