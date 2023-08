Erice, approvato il bilancio di previsione e il Dup

Il Consiglio comunale, nel corso della seduta di venerdì 11 agosto 2023, ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e il D.U.P. – Documento Unico di Programmazione 2023/2025. I due strumenti finanziari erano stati approvati dalla Giunta comunale lo scorso 20 luglio.

«La notizia è certamente l’approvazione dei due strumenti finanziari in tempi più celeri rispetto al passato – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore con delega alle finanze, Pino Agliastro –. Il bilancio descrive un Ente sempre in buona salute, fatto non scontato, considerato il quadro complessivo degli enti locali che faticano a far quadrare i conti, e le decurtazioni dei trasferimenti statali e regionali che, nel nostro caso, ammontano a circa 500.000 euro complessivi».

«Lo scenario – aggiungono sindaca e assessore – è dunque quello di un Comune in salute, come lo è stato negli ultimi anni, d’altronde; un Comune che guarda al futuro con attenzione e fiducia, con tante opere e progetti in cantiere, altri in itinere, altri ancora in divenire, senza dimenticare naturalmente i servizi essenziali. Per quanto concerne il PNRR, Erice è presente e aderisce con progetti per quasi 10 milioni di euro che vanno nella direzione della salvaguardia del proprio patrimonio boschivo, dell’ambiente, della sentieristica nelle aree montane, dei Giardini del Balio e della realizzazione di servizi di digitalizzazione degli uffici, nonché dell’ampliamento delle proprie strutture scolastiche (realizzazione dell’asilo di C.da Pegno e di una mensa scolastica della scuola di Napola)».

«Il nostro ringraziamento va ai consiglieri della maggioranza, considerata l’assenza in blocco di quelli di minoranza”