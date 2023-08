E’ morto Roberto Giacalone, sindacalista della Uil

Come si apprende dal sito ufficiale della UIL Trapani:

“È venuto a mancare all’affetto dei propri cari e di tutti noi della Uil, Roberto Giacalone.

Un amico leale e sincero, un sindacalista serio e preparato, un dirigente di grande Valore umano e professionale.

Un grande Uomo.

Caro amico, chi ha avuto l’onore di incrociare la tua strada, non potrà mai dimenticare il tuo splendido sorriso, il tuo animo puro, il tuo essere instancabile sul lavoro, ma soprattutto il tuo esserci sempre per gli altri, non solo con le parole ma soprattutto con i fatti.

Lasci un vuoto incolmabile in tutti noi. Sarai per sempre nei nostri cuori. Ciao Roberto”

I funerali si terranno domani, alle ore 12, presso chiesa Santa Gemma di Mazara del Vallo, in via Santa Gemma.