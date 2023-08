Dopo avere chiesto un campagna informativa sul turismo, al sindaco di Castellammare telefona la ministra Santanchè

«Grazie al ministro per il Turismo Daniela Santanchè che ha immediatamente risposto al mio appello chiamandomi per farmi presente la volontà del Governo Meloni a lavorare insieme, su tutti i livelli istituzionali, per tentare di arginare la crisi turistica che sta investendo al Sicilia per più motivazioni, in primis per la paura delle conseguenze degli incendi».

Lo afferma il sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto, raggiunto ieri telefonicamente dal ministro per il Turismo Daniela Santanchè dopo aver chiesto una campagna informativa per tranquillizzare i turisti che disdicono le prenotazioni in Sicilia, poiché sarebbero preoccupati per le conseguenze degli incendi che nei giorni scorsi hanno devastato il territorio