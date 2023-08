Marsala, vietato l’ingresso nella spiaggia antistante la Torre di San Teodoro

Questa mattina, sabato 12 agosto, il Comando dei Vigili Urbani di Marsala ha eseguito l’ordinanza di sgombero e interdizione della spiaggetta antistante la Torre di San Teodoro, di pertinenza del Demanio Marittimo, emanata dal Dipartimento dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente.

L’ordinanza è stata emanata a seguito di diversi esposti per la “salvaguardia della pubblica incolumità e per prevenire danni a persone o cose”. In ottemperanza a tale ordinanza dell’Assessorato Regionale, “è vietato l’ingresso, la sosta, nonché qualsiasi attività ancorché occasionale” all’interno della spiaggetta antistante la Torre di San Teodoro.