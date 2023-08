Dopo 50 anni si ritrovano gli ex compagni della 5 C dello Scientifico ’72/’73

Estate di grandi reunion scolastiche questa, a Marsala. A ritrovarsi dopo 50 anni dal diploma, questa volta sono gli ex compagni della V C del Liceo Scientifico- Giovanni XXIII di Marsala, anno 1972/1973.

I “mitici compagni”, così amano definirsi a distanza di 10 lustri gli ex alunni dell’Istituto quando era ancora riunito, ritrovandosi in una location cittadina in riva al mare.

Una serata all’insegna non solo dell’ottimo cibo ma anche dei ricordi tra i banchi di scuola. Non è mancata la foto d’epoca in formato 100×70 apprezzata da tutti. La serata si è poi conclusa con un karaoke liberatorio.

Ecco la foto d’epoca con tutti i nomi: