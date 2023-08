Chiude per Ferragosto il cimitero di Marsala

Lunedì e martedì prossimi, 14 e 15 agosto, il Cimitero di Marsala rimarrà chiuso al pubblico. Lo stabilisce una determina predisposta dal settore servizi al cittadino nella quale si specifica che nei giorni sopra specificati si riduce notevolmente l’afflusso di pubblico e la richiesta di servizi. Inoltre la chiusura permette a gran parte del personale che svolge servizio presso il cimitero di poter usufruire delle ferie complessive riferite all’anno in corso e agli anni precedenti, non usufruite proprio per esigenze di servizio. Verranno comunque assicurati con il personale reperibile i servizi essenziali quali quello di ricezione e deposito delle salme.

Inoltre a partire dl 22 agosto e fino al 15 settembre ogni martedì al cimitero non sarà consentito l’accesso al pubblico. Ciò per attuare una sistematica ed efficiente azione di manutenzione e pulizia straordinaria.