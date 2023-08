Arbusti spinosi e canneti, cittadini e turisti chiedono più pulizia a Marsala

Ancora problemi con il verde pubblico a Marsala. Cittadini, abitanti e turisti lamentano ancora una volta la scarsa igiene e pulizia della Riserva dello Stagnone – per la quale la competenza è ancora dell’ex Provincia di Trapani – con i canneti alti e folti che impediscono il passaggio di pedoni e bici lungo la pista ciclo-pedonale. I canneti sono anche ricettacolo di discariche a cielo aperto, celano rifiuti di ogni tipo e attirano insetti, ratti e bisce.





Come ad esempio vicino la spiaggetta di fronte Villa Genna, dove la sabbia è quasi sparita, il piccolo arenile è pieno di alghe e anche lì ci sono folti canneti.

Altra segnalazione arriva da diversi turisti che si servono – in bici o a piedi spesso – della SP 21 all’altezza dell’ex caserma militare di Sappusi. “Dall’area verde della ferrovia fuoriescono degli arbusti spinosi che sono molto pericolosi per chi si trova a passare e a non schivarli repentinamente – ci informano alcuni passanti -. Col rischio che le grosse spine finiscono in faccia o peggio negli occhi dei passanti che lì non sono pochi, visto che la strada collega il centro città con le saline Genna e la Riserva dello Stagnone. Giorni fa alcuni turisti hanno rischiato grosso”. L’Amministrazione, in entrambi i casi, potrebbe chiedere un intervento urgente di potatura alle Ferrovie, al Libero Consorzio o a chi di competenza, per la pulizia del verde. Ed eventualmente, in accordo con le Autorità preposte, procedere ‘in house’.