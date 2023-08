Ad Erice una botte per il “booksharing” (condivisione dei libri)

È stata collocata nei giorni scorsi, ad Erice, in piazza della Loggia, nei pressi del Palazzo Comunale, da parte dell’associazione politico-culturale Trapani per il futuro, una botte che consentirà il “booksharing”, cioè la condivisione dei libri e, dunque, della cultura. L’evento di inaugurazione si è tenuto mercoledì pomeriggio, con l’accompagnamento musicale di Renato d’Amico e degustazione di vino.

«L’idea è piaciuta subito a tutti – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora alla cultura, Rossella Cosentino –. I ragazzi hanno scelto di riutilizzare una botte di vino, simbolo della forte vocazione vitivinicola del nostro territorio, che consentirà di far circolare liberamente e in maniera disinteressata la buona pratica della lettura e, quindi, la cultura, favorendo lo scambio e rendendo i libri accessibili a chiunque. Un modo economico per leggere ed apprendere, ma anche una strategia per rispettare l’ambiente, evitando che tanti libri vadano al macero. Piazza della Loggia, in cui transitano moltissimi turisti, diverrà dunque una sorta di luogo in cui seminare cultura come accade anche in altri luoghi d’Italia e del mondo. Ringraziamo i ragazzi di Trapani per il Futuro ai quali, ricordiamo, lo scorso anno è stata affidata la gestione di un immobile confiscato alla mafia».