A Lampedusa nuovi sbarchi, questore Agrigento “Isola non è al collasso”

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “Nonostante il grande flusso di migranti, Lampedusa non è al collasso”. Così il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, che ormai da mesi, insieme alla prefettura di Agrigento, agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine, alle associazioni umanitarie e soprattutto al personale e ai volontari della Croce Rossa Italiana, garantiscono quotidianamente l’ottima gestione della macchina organizzativa per l’accoglienza, l’identificazione e trasferimenti dei migranti dall’isola pelagica al resto della Sicilia. “Non c’è alcun collasso, c’è grande impegno per fronteggiare la straordinaria intensità di sbarchi. Grazie all’impegno e spirito di sacrificio degli uomini dello Stato, del ministero dell’Interno, della prefettura e della questura di Agrigento stiamo assistendo e fornendo ogni coordinato sostegno all’emergenza”, ha aggiunto Ricifari all’Italpress, ringraziando il sindaco di Lampedusa per le parole di apprezzamento del lavoro delle forze in campo.

“E’ il nostro lavoro e siamo abituati alle emergenze”.

Intanto nella giornata di oggi, sono stati 24 i recuperi in mare con 638 persone arrivate a Lampedusa. Attualmente l’hotspot conta 2.060 presenze. In serata 140 migranti saranno trasferiti con il traghetto Cossyra destinazione Catania, altre 150 persone invece saranno imbarcate sulla nave Pantelleria diretta ad Augusta. Anche a Porto Empedocle è rientrata l’emergenza grazie al lavoro di questura e prefettura di Agrigento e al personale e mezzi della Polizia di Stato che hanno gestito le operazioni di pre-identificazione, fotosegnalamento e primissima accoglienza. Vista la scarsa possibilità di reperire autobus per i trasferimenti nel weekend di Ferragosto, il capo della Polizia di Stato, Vittorio Pisani, ha messo a disposizione uomini e mezzi per i trasferimenti da Porto Empedocle ai centri di accoglienza di Augusta, Catania e Trapani. Tutte le operazioni sono state coordinate dai dirigenti della questura di Agrigento che in alcuni casi sono anche rientrati o hanno rinunciato alle loro ferie e riposi. Anche il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, ha ringraziato tutte le forze in campo per l’ottima gestione dei flussi migratori con i numeri triplicati in questi ultimi mesi.

Intanto la nave della ong Ocean Viking ha trasferito a Porto Empedocle 369 migranti, tra cui 27 donne, 4 minori e 67 minori non accompagnati.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa questura Agrigento-