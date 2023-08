Trapani, stop alle bancarelle degli ambulanti nel centro storico

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha preso una decisa iniziativa per contrastare il commercio ambulante nelle vie centrali del centro storico.

Attraverso un’apposita ordinanza sindacale, sono state bandite le bancarelle itineranti lungo le seguenti strade: corso Vittorio Emanuele, via Torrearsa, via Garibaldi, piazza Notai, via Argentieri, via della Cuba, piazzetta Cuba, via Barone Sieli Pepoli, via delle Arti, piazza Saturno, piazza Lucatelli e piazza ex Mercato del Pesce.

L’ordinanza, tuttavia, non si limita a queste vie specifiche, ma estende il divieto anche alle “vie limitrofe” e all’intera Zona a Traffico Limitato del Centro Storico. L’obiettivo è preservare l’aspetto storico e artistico del centro, vietando l’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle zone soggette a vincoli paesaggistici, eventi di valore archeologico e storico-artistico. La determina sindacale di Tranchida si estende anche alla protezione degli edifici storici, dove le bancarelle non potranno più essere collocate di fronte a luoghi emblematici come Palazzo Cavarretta e la Cattedrale di San Lorenzo.

Tuttavia, in occasioni di manifestazioni particolari e eccezionali, il sindaco potrà autorizzare deroghe ai divieti previsti dall’ordinanza, ma solo per alcune categorie specifiche. L’ordinanza è stata comunicata al Prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza, al Questore di Trapani e ai comandanti della Compagnia dei Carabinieri, della Compagnia Guardia di Finanza e del Comando Polizia Municipale, affinché siano attuate misure di controllo e applicazione.

L’efficacia dell’ordinanza dipenderà quindi dalla rigorosa applicazione dei controlli, in modo da garantire un efficace contrasto al commercio ambulante lungo le vie principali della città.