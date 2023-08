E’ deceduta Michela Murgia

E’ morta Michela Murgia.

Scrittrice e intellettuale italiana Michela Murgia, aveva 51 anni ed era malata di cancro da tempo: a maggio aveva detto pubblicamente di avere un tumore al rene al quarto stadio.

Era nata a Cabras, in provincia di Oristano, in Sardegna, nel 1972 e prima di fare la scrittrice aveva fatto studi teologici e vari lavori tra cui l’insegnante di religione, la cameriera e la portiera di albergo. Il suo primo libro – Il mondo deve sapere, pubblicato nel 2006 – era il diario di una venditrice telefonica di aspirapolveri lavoro che Murgia all’epoca svolgeva davvero. Nel 2009 uscì il suo romanzo di maggior successo, Accabadora, ambientato in Sardegna, che vinse il premio Campiello: la storia di una bambina in custodia a una donna che per lavoro fa l’“accabbadora”, appunto, cioè finisce gli agonizzanti.

Nel 2013 uscì il saggio Ave Mary in cui Murgia riuscì a sintetizzare la sua formazione cattolica con il femminismo (cosa che avrebbe rifatto più di recente con il libro God save the queer), reinterpretando la figura della madre di Gesù. Con questo libro impostò la critica del patriarcato che avrebbe sviluppato nei pamphlet, negli articoli e nei post online degli anni seguenti. Il romanzo Chirù del 2015 è forse il suo più autobiografico: al suo interno delineava la sua visione della relazione tra amore e potere. Negli anni successivi si era fatta conoscere oltre che per i suoi libri anche per il suo impegno da attivista femminista. Era diventata nota al grande pubblico anche grazie a diverse “ospitate” nelle più seguite trasmissioni televisive.

La sua vita privata ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica dapprima con l’annuncio della malattia, e la breve prospettiva di vita, e in seguito con le seconde nozze “in articulo mortis” per garantire alla sua famiglia “allargata” quello che la “legge non garantisce”: pur non credendo nel valore del matrimonio, la decisione fu un “atto politico”.