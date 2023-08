Salvini “Quota 41 e pace fiscale obiettivi di legislatura”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo davanti più di quattro anni” di legislatura, ma “l’obiettivo della Lega è relativo a quota 41, all’azzeramento della legge Fornero” e poter arrivare “veramente alla pace fiscale come un’operazione di giustizia sociale”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di una diretta social. “Poi c’è il tema del canone Rai: l’obiettivo rimane – e lo confermo -, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, pesare sempre di meno sulle tasche dei cittadini”. Anche sul tema della tassa sugli extraprofitti miliardari delle banche, Salvini assicura che il governo andrà avanti: “E’ una questione di buon senso, di equità sociale, di giustizia – sottolinea -. In questi mesi le banche hanno fatturato e incassato miliardi e miliardi di profitti: nei primi sei mesi quest’anno le prime 5 banche italiane hanno fatto utili per più di 10 miliardi di euro, perchè aumenta il costo del denaro per le famiglie, per le imprese e per i lavoratori ma non aumenta di conseguenza quello che le banche danno come interessi a quelli che hanno dei soldi sul conto corrente”, spiega. “Quindi è chiaro che stanno aumentando i margini di guadagno delle banche”, conclude.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

