Marsala, torna “Cinema sotto le Stelle”. Saranno in proiezione 19 film

La rassegna “Cinema sotto le Stelle” avrà inizio domani nella suggestiva e artistica cornice del chiostro del Complesso San Pietro. “Cinema sotto le Stelle”, curata dall’azienda di Filippo Marino si protrarrà fino al prossimo 30 agosto. In programma figurano 19 lungometraggi di diverso genere per così accontentare i gusti di tutti.

Il costo del biglietto, con proiezione unica alle ore 21:30, sarà di 3,50 euro per i film europei e di 4 euro per quelli internazionali. Domani sera il primo film in programma sarà “La Stranezza”. E’ questo un film italiano del 2022 diretto da Roberto Andò e interpretato da Toni Servillo e Ficarra e Picone. Ambientato negli anni ’20, il film in costume rappresenta una commedia dai caratteri ironici, nella quale il protagonista Luigi Pirandello un giorno s’imbatte in una coppia di teatranti dilettanti impegnati nella realizzazione di uno spettacolo…